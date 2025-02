Samolot pogotowia lotniczego typu Learjet 55 rozbił się w piątek w mieszkalnej części Filadelfii niedaleko centrum handlowego. Jak poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa, do katastrofy doszło ok. 18.30 czasu lokalnego tuż po starcie maszyny z regionalnego lotniska Norhteast Philadelphia. Zarejestrowany w Meksyku samolot był w drodze do Springfield w stanie Missouri.