Grozi mu kara śmierci. Luigi Mangione stanie dziś przed sądem

Rozprawa sądowa z udziałem Mangione rozpocznie się o godzinie 14:15 czasu miejscowego (20.15 w Polsce) - przekazał portal CNN. Będzie to pierwsza rozprawa, na której pojawi się 26-latek oskarżony o zabójstwo Briana Thompsona, od 23 grudnia 2024 roku. Wówczas Mangione nie przyznał się do zarzutów stanowych o zabójstwo szefa UnitedHealthcare. Piątkowe przesłuchanie będzie dotyczyło zarzutów federalnych. Jeśli mężczyzna zostanie uznany winnym stawianych mu zarzutów federalnych, grozi mu kara śmierci, podało CNN, przypominając, że zarzuty stanowe wiążą się z karą dożywocia.

Luigi Mangione w sądzie

- To młody człowiek, a traktuje się go jak ludzką piłeczkę pingpongową, pomiędzy dwiema walczącymi jurysdykcjami. Federalni i stanowi prokuratorzy rywalizują ze sobą jego kosztem. Mają sprzeczne teorie w swoich aktach oskarżenia i dosłownie traktują to jak rodzaj politycznego widowiska - mówiła Agnifilo. Zarzuty federalne nazwała "bardzo nietypowymi" i budzącymi "poważne obawy konstytucyjne i ustawowe dotyczące podwójnego karania za to samo przestępstwo".