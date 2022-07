Dyrektor Muzeum Auschwitz uhonorowany przez waszyngtońskie Muzeum Holokaustu

Waszyngtońskie muzeum przyznaje to wyróżnienie wybitnym partnerom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju misji amerykańskiej instytucji. Nagroda została wręczona w środę późnym wieczorem polskiego czasu podczas uroczystości w amerykańskim Departamencie Stanu, zorganizowanej z okazji 75. rocznicy utworzenia Muzeum Auschwitz. W wydarzeniu uczestniczyły dwie ocalałe z Auschwitz: Irene Weiss i Ruth Cohen, a także m.in. asystentka sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji Karen Donfried oraz przewodniczący rady waszyngtońskiego muzeum Stuart Eizenstat.

Przedstawicielka Departamentu Stanu do spraw Holokaustu Ellen Germain powiedziała, że "Auschwitz jest świadectwem głębi zła, w którą może zstąpić ludzkość, dlatego nie da się przecenić jego znaczenia, jako miejsca pamięci i edukacji". - Od 75 lat (…) polskie Muzeum Auschwitz-Birkenau pełni podwójną rolę: oddaje cześć ofiarom i zachowuje ich historię. Pod kierownictwem dr. Cywińskiego, (…) wspiera rzetelną edukację o Holokauście, a także chroni historię przed zniekształcaniem i negowaniem. Stany Zjednoczone są dumne, że mogą współpracować z takimi ludźmi i instytucjami – zaznaczyła.

"Polska będzie zachowywać pamięć o tych, którzy zginęli w czasie Holokaustu"

W imieniu ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych Marka Magierowskiego głos zabrał jego zastępca Adam Krzywosądzki. - Jako Polak z dumą obserwuję głęboki szacunek, z jakim odnoszą się do muzeum (Auschwitz - red.) rozmówcy z różnych krajów, słusznie traktując je jako jedną z najważniejszych instytucji pamięci o Holokauście na świecie - mówił. Dodał, że "Polska będzie nadal zachowywać pamięć o tych, którzy zginęli w czasie Holokaustu".

Piotr Cywiński, odbierając nagrodę, powiedział, że "po 75 latach, gdy ocalałych jest wśród nas coraz mniej, naszą odpowiedzialnością jest określenie, jakie będzie miejsce tej pamięci w naszym życiu indywidualnym i zbiorowym". - Jeśli odłożymy pamięć o Holokauście jedynie do książek o historii, będzie to oznaczało, że nie zrozumieliśmy, jak uniwersalna prawda o człowieku się wówczas ujawniła - dodał.

"Jego przywództwo i wizja sprawiają, że historia Auschwitz jest ważna dla nowych pokoleń"

Dyrektor Muzeum Holokaustu Sara Bloomfield zaznaczyła, że współpraca z Miejscem Pamięci Auschwitz i innymi ważnymi miejscami historycznymi w Polsce ma ogromne znaczenie dla pracy instytucji, którą kieruje. - Z Muzeum Auschwitz łączą nas szczególne relacje. Współpracujemy na wielu płaszczyznach: w zakresie edukacji, konserwacji czy upamiętniania. W ciągu ostatnich lat bardzo istotna dla naszego partnerstwa była współpraca z Piotrem Cywińskim. Jego przywództwo i wizja pozwoliły nie tylko zachować to miejsce i zachować to, co się tu wydarzyło, ale także sprawiają, że historia Auschwitz jest ważna i znacząca dla nowych pokoleń na całym świecie - powiedziała.