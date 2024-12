Trump stawia warunki, grozi zapłatą "piekielnej ceny". Wyznaczył datę

Prezydent elekt USA Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że odpowiedzialni za porwanie zakładników na Bliskim Wschodzie zapłacą "piekielną cenę", jeśli nie uwolnią więźniów przed objęciem przez niego urzędu. Na rozmowy o zakładnikach przyleciał do USA izraelski minister spraw strategicznych Ron Dermer.

"Wszyscy mówią o zakładnikach, którzy są przetrzymywani tak brutalnie, nieludzko i wbrew woli całego świata na Bliskim Wschodzie - ale to tylko gadanie, a żadnych działań! Proszę, niech ten wpis posłuży do przedstawienia, że jeśli zakładnicy nie zostaną uwolnieni przed 20 stycznia 2025 r., datą, w której z dumą obejmę urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, ci, którzy dopuścili się tych okrucieństw przeciwko ludzkości ZAPŁACĄ ZA TO PIEKIELNĄ CENĘ na Bliskim Wschodzie (pisownia oryginalna - red.)" - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social. Zagroził, że Hamas i grupy przetrzymujące zakładników zostaną "uderzeni mocniej niż ktokolwiek w długiej i bogatej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki".