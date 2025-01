Biały Dom: deportacji podlegają wszyscy, którzy przebywają w USA nielegalnie

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapytana o to, czy akcja deportacyjna nowej administracji obejmuje wyłącznie osoby z przeszłością kryminalną, czy także tych, którzy nielegalnie wjechali do kraju, stwierdziła: "dotyczy to wszystkich, bo złamali prawo (naszego) kraju, a zatem są przestępcami".