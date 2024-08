Agenci Secret Service wysłani na urlop. Po zamachu na Trumpa

Rzecznik Secret Service nie potwierdza

Utrata dostępu do informacji tajnych

Telewizja CBS odnotowała, że agent Secret Service wysłany na urlop administracyjny z powodów dyscyplinarnych otrzymuje normalną pensję. Zazwyczaj przydzielony jest do pracy administracyjnej i zostaje wykluczony z pracy operacyjnej. Może być też ukarany zawieszeniem lub zawieszeniem bez wynagrodzenia. Wiąże się to na ogół z utratą dostępu do informacji tajnych. W tym przypadku jednak nie miało to miejsca.