Białoruski aktywista pochowany w Kijowie po blisko dwóch miesiącach od śmierci

Na jednym z cmentarzy w Kijowie, po prawie dwóch miesiącach, pochowano Witala Szyszoua. Na początku sierpnia szef Białoruskiego Domu na Ukrainie wyszedł z domu, by pobiegać w pobliskim parku. Jego ciało zostało znalezione w tym miejscu.

W sobotę Białoruski Dom na Ukrainie poinformował, że Wital Szyszou zostanie najprawdopodobniej pochowany w niedzielę, bez obecności mediów. Następnego dnia w serwisie Telegram tej organizacji zamieszczono zdjęcia z uroczystości pogrzebowych, poinformowano ponadto, że ciało Szyszoua wydano do pochówku tego samego dnia. W niedzielę odbyła się także akcja pamięci białoruskiego aktywisty na kijowskim Majdanie Niepodległości.

Potencjalne przyczyny śmierci

Komendant ukraińskiej policji Ihor Kłymenko powiedział, że nie ma informacji o tym, by aktywista był śledzony przed śmiercią. Szyszou nie zwracał się też w tej sprawie do policji - dodał Kłymenko. Bliscy Szyszoua mówią, że nie wierzą w to, iż odebrał sobie życie.