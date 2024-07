Zełenski i Trump umówieni na rozmowę o warunkach sprawiedliwego pokoju w Ukrainie

Zełenski o ewentualnej współpracy z Trumpem. To będzie "ciężka praca"

Proszony o komentarz do wypowiedzi kandydata republikanów na wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który w przeszłości powiedział, że "nie obchodzi go, co się stanie z Ukrainą", Zełenski oznajmił, że "być może Vance naprawdę nie rozumie, co dzieje się w Ukrainie". - To dlatego musimy współpracować z USA – stwierdził.