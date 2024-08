Rosjanie dokonali w piątek ataku na Charków w północno-wschodniej Ukrainie. Agresor uderzył między innymi w blok mieszkalny i pobliski plac zabaw, zabijając siedem osób i raniąc co najmniej 77 - poinformowały lokalne władze. Ukraina twierdzi, że do ostrzału wykorzystano bomby wyposażone w systemy, które pozwalają korygować lot i kierują je do celu.