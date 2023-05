Sinan Ogan zadeklarował, kogo poprze w drugiej turze wyborów w Turcji

- Sojusz Narodowy Kilicdaroglu nie przekonał nas co do przyszłości, podczas gdy decyzja o poparciu Erdogana była oparta na zasadzie nieustannej walki (przeciwko) terroryzmowi - powiedział Ogan.

"Twardogłowy nacjonalista"

Reuters pisze, że Sinan Ogan to "twardogłowy nacjonalista", który przed kampanią był mało znany szerszej opinii publicznej. W pierwszej turze, która odbyła się 14 maja, zdobył 5,3 procent poparcia, co skłoniło niektórych analityków do nazwania go potencjalnym "królotwórcą", ponieważ to właśnie głosy jego zwolenników mogą przeważyć szalę zwycięstwa 28 maja, kiedy dojdzie do decydującego starcia między urzędującym prezydentem Erdoganem a kandydatem opozycji Kemalem Kilicdaroglu.