Pół roku więzienia za "żart z Koranu"

Według Amnesty International był to obrazek zawierający satyryczny tekst imitujący wygląd wersetu Koranu. Treść dotyczyła pandemii COVID-19, między innymi tego, że należy myć dłonie. Jak pisze agencja Reutera, wywołało to negatywną reakcję niektórych użytkowników mediów społecznościowych. - To niesprawiedliwe. To dowodzi, że nie ma tu wolności - powiedziała agencji Reutera 27-letnia Chargui, oczekując na wyrok.