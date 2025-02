Szef Rady Europejskiej: Potrzebujemy trwałego pokoju. Musimy zrobić więcej, działać lepiej i szybciej

Costa o Polsce i Polakach

Współpraca UE z NATO

- Najważniejszy nie jest cel, ale definicja zdolności, które musimy traktować priorytetowo. Obrona powietrzna i obrona przeciwpancerna to zdecydowanie wspólny priorytet. Walka w cyberprzestrzeni to również priorytet, ale są jeszcze inne. Musimy ustalić definitywnie nasze priorytety w Unii Europejskiej i w NATO w sposób spójny, unikając dublowania pewnych niewidocznych obszarów. Musimy wybrać sposób finansowania, ponieważ jest to ogromny wysiłek dla wszystkich państw członkowskich i całej Unii Europejskiej - zaznaczył szef Rady Europejskiej.

O USA i wojnie na Ukrainie

- Rozumiem, że prezydent Stanów Zjednoczonych musi chronić interesy amerykańskiej gospodarki , ale z pewnością on też rozumie, że my musimy chronić interesy naszej gospodarki. Jesteśmy przyjaciółmi, sojusznikami, partnerami i musimy, uwzględniając wzajemne interesy znaleźć rozwiązanie problemów, jeśli się pojawią - podkreślił Antonio Costa.

Zapytany o wojnę na Ukrainie, mówił, że jego marzeniem, tak jak wielu innych osób, jest to, by zakończyła się możliwie szybko. - Potrzebujemy prawdziwego i trwałego pokoju, zarówno dla Ukrainy, jak i wszystkich europejskich państw. Nie będzie to krótkie zawieszenie broni, które umożliwi wzmocnienie Rosji przeciwko Ukrainie i reszcie Europy. Jeśli wojna będzie trwać, to musimy wspierać Ukrainę tak długo jak to możliwe. Ukraina musi zostać wzmocniona przed rozmowami pokojowymi. Musimy wspierać odbudowę Ukrainy i jej przystąpienie do Unii Europejskiej - powiedział Costa.