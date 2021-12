Szczyt dla Demokracji zakończony. Biden: autokracje nigdy nie zdołają ugasić żaru wolności

W czwartek i piątek odbył się wirtualny szczyt Szczyt dla Demokracji (Summit for Democracy). Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaprosił na niego przedstawicieli władz ponad 100 krajów. Amerykański przywódca zaapelował o globalne wzmocnienie demokracji. Mówił, że "autokracje nigdy nie zdołają ugasić żaru wolności, który tli się w sercach ludzi na całym świecie, w każdym jego zakątku". Na szczycie wystąpił prezydent Andrzej Duda, który zaapelował o solidarność z Białorusią, nazywając to jednym z najważniejszych wyzwań demokratycznego świata.

Szczyt dla Demokracji (Summit for Democracy) to wirtualne spotkanie zorganizowane przez Stany Zjednoczone "w celu odnowienia demokracji w kraju i konfrontacji z autokracjami za granicą" w dniach 9-10 grudnia. Jego trzy główne tematy to obrona przed autorytaryzmem, walka z korupcją oraz promowanie poszanowania praw człowieka.