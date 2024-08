"Powiedział, że musi przepracować jeszcze dwa sezony". Znaleźli jego ciało

Ciało wyłowione po zatonięciu luksusowego jachtu w pobliżu Palermo prawdopodobnie należało do Recalda Thomasa, kanadyjsko-antiguańskiego kucharza - podało we wtorek BBC. Jego przyjaciele wspominają, że "był życzliwym człowiekiem o spokojnym usposobieniu". - Powiedział mi zaledwie kilka dni temu, że musi przepracować jeszcze dwa sezony, żeby naprawić dom swoich zmarłych rodziców. Uwielbiał pływanie na jachcie, ale był zmęczony - mówił znający go od trzech dekad Gareth Williams.