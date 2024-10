W czwartek wieczorem Deutsche Welle podało, że Polak został dźgnięty nożem w centrum Kolonii, gdzie doszło do starcia dwóch grup kibicowskich. Jeden z podejrzanych uczestników starcia został zatrzymany – poinformowały policja i prokuratura w Kolonii. To 17-latek, który miał krew na ubraniu. Równocześnie służby szukają sprawcy i apelują do świadków zdarzenia o sygnały w tej sprawie.