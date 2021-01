Sprzedawał "Stalinowskiego z podwójnym mięsem" i "Od Berii z sosem tkemali". Sprawą zajęła się policja

"Rażący akt bezprawia"

- Zostałem nielegalnie zatrzymany na komisariacie. Zabrali mi paszport, telefon komórkowy, musiałem błagać policjantów, żeby pozwolili mi zadzwonić do ojca, żeby rodzice się nie martwili. Po moich długich namowach zgodzili się na rozmowę, ale w trybie głośnomówiącym. To jest rażący akt bezprawia - opowiadał radiu Business FM Stanisław Woltman. - Próbowali zmusić mnie do zdjęcia szyldu i usunięcia wszystkich napisów. Nie chciałem tego zrobić. Ostrzegali, że to zostanie dokonane ze mną lub beze mnie - dodał.