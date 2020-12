Szczególnie lubił chinkali i sałatkę z ogórków. Został skazany

Faktycznie przez trzy lata policjant żywił się za darmo w lokalu o nazwie Bieriozka. Niekiedy obiady przysyłano mu wprost na komisariat. Do ulubionych dań podpułkownika należały gruzińskie pierogi chinkali i sałatka z ogórków. W zamian za te przysmaki Graszczenkow przymykał oczy na to, że właściciele Bieriozki, do których należy także kilka innych barów i pawilonów handlowych, wykorzystywali większą powierzchnię użytkową niż ta, którą wynajmowali od miasta.