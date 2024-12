Zatonął rosyjski kontenerowiec. Operator twierdzi, że był celem "ataku terrorystycznego" 

O wydanym przez firmę oświadczeniu poinformowała AFP. Rosyjska spółka podała, że we wtorek "doszło do ukierunkowanego ataku terrorystycznego na statek Ursa Major". Nie wskazano, kto mógł go przeprowadzić, ani z jakiego powodu. Według Oboronlogistics na kontenerowcu miało dojść do "trzech kolejnych eksplozji", zanim dostała się do niego woda.