Oksford i Cambridge zdetronizowane w rankingu brytyjskich uczelni

Uniwersytet w St Andrews, znajdujący się w szkockim hrabstwie Fife, stale jest w czołówkach rankingów brytyjskich uniwersytetów i w ostatnich latach zmniejszał stratę punktową do Oksfordu i Cambridge, ale w czasie pandemii COVID-19, gdy wszystkie uczelnie musiały na dłuższy czas przestawić się na nauczanie zdalne, zanotował - w odróżnieniu od konkurencji - tylko nieznaczny spadek w kategorii satysfakcji studentów z nauczania. To pozwoliło mu wysunąć się na pierwsze miejsce.

132 uniwersytety na liście rankingu

- Osiągnięcie Uniwersytetu w St Andrews, jakim jest pierwsze miejsce w naszym rankingu, nie powinno być niedoceniane. To nie jest przypadek - skomentował wyniki rankingu Alastair McCall, redaktor "The Times and The Sunday Times Good University Guide".