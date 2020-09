Wojsko w centrum Mińska, milicja wyłapuje protestujących. "Ci ludzie są nie do zatrzymania"

Jeszcze przed rozpoczęciem Pochodu Sprawiedliwości, który władze uważają za "nielegalną akcję masową", na ulice miasta wyprowadzono milicję i wojsko. Do centrum wjechało wiele ciężarówek z funkcjonariuszami i więźniarek, armatki wodne oraz inny sprzęt milicyjny do rozpędzania demonstracji. Agencja Interfax Zachód, powołując się na świadków, podała, że do Mińska wjechała kolumna transporterów opancerzonych. Otoczone są niektóre budynki w centrum, a także zablokowane ulice – m.in. Prospekt Niepodległości na odcinku prowadzącym do pałacu prezydenckiego, Prospekt Puszkina i inne. Stacje metra w centrum zostały zamknięte. Jak podano: "ze względu na bezpieczeństwo pasażerów". Tradycyjnie zakłócone jest również działanie internetu w stolicy Białorusi.