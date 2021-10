Chcą stanu wyjątkowego w Mołdawii, powodem kryzys gazowy

Rząd zwróci się w piątek do parlamentu o zatwierdzenie stanu wyjątkowego. Pozwoli to na obejście pewnych procedur, by przyspieszyć zakup gazu z alternatywnych źródeł - przekazała Natalia Gavrilita. Agencja Interfax precyzuje, że chodzi o wprowadzenie stanu wyjątkowego w branży energetycznej.