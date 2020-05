Ponad stu strażaków ratowało zabytkowy statek. Pożar w historycznej dzielnicy San Francisco

Ucierpiał jeden ze strażaków

Kapitan poinformował, że podczas akcji ucierpiał jeden ze strażaków. - Został przewieziony do lokalnego szpitala, jednak jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Myślami jesteśmy przy nim i jego rodzinie. Modlimy się o jego szybki powrót do zdrowia i do pracy - stwierdził Baxter.