Inicjatywa zorganizowania referendum w sprawie eutanazji. Decyzja portugalskiego parlamentu

Za odrzuceniem obywatelskiego projektu podpisanego przez ponad 95 tysięcy obywateli zagłosowali deputowani rządzącej Partii Socjalistycznej (PS), a także innych ugrupowań lewicowych: Bloku Lewicy (BE), Portugalskiej Partii Komunistycznej (PCP), Partii Ekologicznej - Zieloni (PEV), a także ugrupowania Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN).

Prace nad skierowanymi do jednoizbowego Zgromadzenia Republiki projektami partii politycznych zostały wstrzymane w marcu br. wraz z wybuchem epidemii COVID-19. Późną wiosną PFV uruchomiła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem referendum, gromadząc wymaganą liczbę do przekazania dokumentu do parlamentu.