Piotr Wilczek, ambasador w Wielkiej Brytanii, złożył listy uwierzytelniające królowej Elżbiecie II

Do pałacu pojechał powozem, porozmawiał online z królową Elżbietą II

Ambasador do Pałacu Buckingham pojechał konnym powozem w towarzystwie marszałka korpusu dyplomatycznego lorda Alistaira Harrisona. Tam złożył listy uwierzytelniające oraz przeprowadził zdalną rozmowę z - przebywającą na zamku w Windsorze - królową Elżbietą II. A następnie, ponownie powozem, wrócił do gmachu ambasady RP. Zgodnie z obyczajem, po skończonym przejeździe ambasador poczęstował woźnicę kieliszkiem pigwówki, a konie - marchewką. - Bardzo mi miło, że w tak piękny, słoneczny dzień mogłem złożyć listy uwierzytelniające Jej Królewskiej Mości Elżbiecie II. Miałem bardzo miłą, bardzo dobrą rozmowę z królową. Całe to wydarzenie było nie tylko przyjemne i sympatyczne, ale też bardzo ważne, było świadectwem pewnej ciągłości tradycji, a przede wszystkim poważnym sygnałem, jeśli chodzi o rolę stosunków polsko-brytyjskich - powiedział po powrocie z Pałacu Buckingham ambasador Wilczek. Przyznał, że choć ma on za sobą doświadczenie dyplomatyczne, taka uroczysta ceremonia, jak odbywa się w Wielkiej Brytanii, jest jedyna w swoim rodzaju. - Jestem przekonany, że królowa powiedziała ambasadorowi o znaczeniu, jakie przywiązuje do relacji między Zjednoczonym Królestwem a Polską, szczególnie w tych pełnych wyzwań, a raczej strasznych dniach, w których się znajdujemy. Wiem, że Brytyjczycy są pełni podziwu dla Polaków, za ich wielką odwagę, wielką determinację i ogromną gościnność okazywaną sąsiadom z Ukrainy - powiedział lord Harrison.