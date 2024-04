Papież Franciszek chce, by podczas obrzędów po śmierci jego ciało nie było wystawione na katafalku, lecz w trumnie. "Z godnością, ale jak każdego chrześcijanina" - powiedział w wywiadzie do książki "Następca". Potwierdził, że zostanie pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

W obszernym wywiadzie na temat Benedykta XVI, przeprowadzonym przez hiszpańskiego watykanistę Javiera Martineza-Brocala, Franciszek podkreślił, że jego życzeniem jest to, by po jego śmierci odbyło się jedno czuwanie, a nie dwa i by nie organizowano osobnej ceremonii w chwili zamknięcia trumny. Podkreślił także, że chce, by podczas obrzędów po jego śmierci jego ciało nie było wystawione na katafalku, lecz w trumnie, "z godnością, ale jak każdego chrześcijanina".