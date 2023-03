Watykan: papież Franciszek ma infekcję dróg oddechowych, zostanie w szpitalu kilka dni

czytaj dalej

Czwartek będzie czterechsetnym dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Uczestnicy konferencji "Rosyjska inwazja na Ukrainę: dziennikarze, wojna, uchodźcy", która odbyła się we wtorek wieczorem w Londynie, uważają, że dla Ukrainy nie ma innej możliwości zakończenia wojny niż odzyskanie wszystkich okupowanych terytoriów. Dodali, że mało prawdopodobne, by udało się to w tym roku.