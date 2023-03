Papież odwiedził dzieci na oddziale onkologicznym w klinice Gemelli. Ochrzcił noworodka

Papież Franciszek, przebywający w rzymskiej klinice Gemelli, przyszedł w piątek do dzieci na oddziale onkologicznym placówki - przekazał Watykan. Podczas odwiedzin udzielił sakramentu chrztu kilkutygodniowemu noworodkowi.

Franciszek udzielił sakramentu Miguelowi. "Idź do parafii i powiedz, że ochrzcił go papież"

"Podczas wizyty, która trwała około pół godziny, papież udzielił sakramentu chrztu kilkutygodniowemu dziecku o imieniu Miguel Angel" - napisano w komunikacie. Franciszek powiedział do matki dziecka: "Już jest chrześcijaninem. Idź do parafii i powiedz, że ochrzcił go papież". Scenę tę uwieczniono na wideo i publikowano na watykańskim profilu na Twitterze.