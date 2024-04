Policja w Wielkiej Brytanii rozbiła globalny gang cybernetyczny oskarżony o oszustwa na masową skalę. Aresztowano 37 osób na całym świecie, obecnie służby kontaktują się z pokrzywdzonymi. Oszuści bombardowali ofiary wiadomościami mającymi na celu nakłonienie ich do dokonania płatności online. Pozyskali 480 tysięcy numerów kart i 64 tysiące kodów PIN.

Policja brytyjska przeprowadziła serię nalotów w Londynie, zatrzymała 24 podejrzanych. Łącznie na całym świecie aresztowano 37 osób i przeszukano 70 nieruchomości. Jak informuje BBC, w efekcie tych działań rozbity został cybergang oskarżony o korzystanie z usługi technologicznej, która pomagała przestępcom w okradaniu ofiar. Za cel wzięto witrynę LabHost. Z jej pomocą przestępcy bombardowali ludzi wiadomościami mającymi na celu nakłanianie ich do dokonania płatności. Następnie ofiary kierowane były do fałszywych witryn internetowych, które wyglądały na legalne, w celu zrobienia przelewu lub zakupów online. Przestępcy dokonali kradzieży danych na masową skalę, przejęli m.in. 480 tysięcy numerów kart i 64 tysiące kodów PIN - podała policja.

Aresztowania są wynikiem dwuletniej operacji, w którą zaangażowała się policja metropolitalna, National Crime Agency, policja City of London i organy ścigania w 17 krajach. Jak podkreślili śledczy, LabHost dał przestępcom nieposiadającym umiejętności technologicznych możliwość "zakupu ich usług w internecie jak ze sklepowej półki i wykorzystania przeciwko ofiarom w Wielkiej Brytanii i w innych miejscach na świecie". Śledczy przejęli adresy e-mailowe ośmiuset przestępców korzystających z usługi LabHost. Obecnie służby kontaktują się z pokrzywdzonymi.

"Technologia umożliwia szerzenie przestępczości w sposób przemysłowy"

Dame Lynne Owens, zastępca komisarza policji metropolitalnej, podkreśliła, że obecnie "istnieje większe prawdopodobieństwo, że staniesz się ofiarą oszustwa, niż jakiegokolwiek innego przestępstwa". - Nasze podejście musi być bardziej precyzyjne i ukierunkowane, z wyraźnym skupieniem się na tym, co umożliwia oszustwa internetowe na skalę międzynarodową - stwierdziła.

Zlikwidowane iSpoof i LockBit

Jak przypomina BBC, w listopadzie 2022 r. policja zlikwidowała iSpoof, inną usługę, która umożliwiała przestępcom dzwonienie do ofiar w celu dokonania oszustwa finansowego. Tejay Fletcher, jej założyciel, odpowiedzialny za oszustwa na łączną kwotę 100 milionów funtów, został w 2023 roku skazany na 13 lat więzienia.

W lutym 2024 r. Narodowa Agencja ds. Przestępczości rozbiła natomiast LockBit, "najbardziej szkodliwą grupę cyberprzestępczą na świecie", która wykorzystywała ataki ransomware kosztujące ofiary miliardy funtów. Ransomware (ang. ransom - okup, ang. software - oprogramowanie) to program należący do rodziny szkodliwego oprogramowania. Powoduje blokadę lub zaszyfrowanie plików znajdujących się na urządzeniu. W razie niezapłacenia okupu cyberprzestępcy grożą całkowitą utratą dostępu do danych lub urządzenia.