Nowozelandzkie miasto zwalnia oficjalnego maga. Czarodziej był zatrudniany od 23 lat

- To banda biurokratów, którzy nie mają wyobraźni – komentował sprawę 88-letni Ian Brackenbury Channell, piastujący dotąd urząd miejskiego czarownika. Oficjalny mag był zatrudniany w Christchurch od 23 lat.

Kilkanaście tysięcy dolarów wynagrodzenia

Strona internetowa Christchurch z dumą informowała, że to drugie co do wielkości nowozelandzkie miasto jest zarazem jedynym zatrudniającym maga. W 1990 roku premier Nowej Zelandii Mike Moore zaproponował Channellowi pod "pilną rozwagę" objęcie stanowiska "oficjalnego czarodzieja kraju".