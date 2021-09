Morderstwo Sarah Everard w Wielkiej Brytanii. Nagrania fikcyjnego zatrzymania kobiety i z przesłuchania zabójcy

Wayne Couzens, były funkcjonariusz londyńskiej policji metropolitalnej, który uprowadził, zgwałcił i zamordował 33-letnią Sarah Everard, został w czwartek skazany na dożywocie. W środę prokurator opisał, jak Couzens dokonał fikcyjnego zatrzymania kobiety i zmusił ją, by wsiadła do jego auta. Policja udostępniła nagrania, na których zarejestrowano moment zatrzymania Everard oraz późniejsze przesłuchanie byłego funkcjonariusza w jego domu w Deal.

Do zabójstwa w lipcu przyznał się były już funkcjonariusz londyńskiej policji, 48-letni Wayne Couzens . Na początku czerwca złożył zeznania przed sądem karnym w Londynie. Wyznał, że uprowadził i zgwałcił 33-latkę. W czwartek mężczyzna został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. To najwyższy możliwy wymiar kary w Wielkiej Brytanii.

Fikcyjne aresztowanie Sarah Everard i przesłuchanie byłego policjanta

W środę prokurator Tom Little, który przedstawił w sądzie ustalenia dotyczące zbrodni, przekazał, że morderca Everard, który nie był wówczas na służbie, zatrzymał ją 3 marca - prawdopodobnie pod pretekstem złamania obowiązujących wtedy restrykcji covidowych - a następnie "aresztował" i zakuł w kajdanki. Couzens kilka tygodni wcześniej uczestniczył w patrolach, które sprawdzały, czy ludzie wychodzą z domu z uzasadnionych powodów. Po fikcyjnym zatrzymaniu wsadził ją do wypożyczonego wcześniej samochodu i odjechał z nią do Dover, gdzie przesiedli się do jego samochodu.

Policja opublikowała również nagranie z przesłuchania Couzensa w jego domu w Deal, do którego doszło 9 marca. Mężczyzna został zakuty w kajdanki, a prowadzący rozmowę funkcjonariusz dopytywał go o to, co stało się w Everard. Couzens zaprzeczał jakimkolwiek kontaktom z kobietą. Mówił, że wszystko, co wie o sprawie, to informacje usłyszane w mediach.