"Strzelają w głowę, ale nie wiedzą, że rewolucja jest w sercu". Opozycyjny poeta zmarł "po torturach w ośrodku przesłuchań"

Według najnowszych danych aktywistów ze Związku Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP), od przejęcia władzy przez wojsko, zabitych przez siły bezpieczeństwa zostało ponad 780 osób, a prawie 3700 osób jest przetrzymywanych w aresztach lub w nieznanych lokalizacjach. Jedną z nich jest laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, szefowa rządu Mjanmy od kwietnia 2016 do 1 lutego 2021, kiedy to została aresztowana podczas zamachu stanu.

Zmarł opozycyjny poeta Khet Thi

"On nie wrócił, wróciło tylko jego ciało"

- Byłam przesłuchiwana. On też. Powiedzieli, że był w ośrodku przesłuchań. Ale on nie wrócił, wróciło tylko jego ciało - powiedziała ze łzami Chaw Su w wiadomościach BBC.

Żona poety: pobrano mu narządy wewnętrzne

- Zadzwonili do mnie rano i powiedzieli, żebym przyjechała do szpitala w Munywie. Myślałam, że to tylko ze względu na złamaną rękę czy coś takiego. (...) Ale kiedy tu przyjechałam, on był w kostnicy i pobrano mu narządy wewnętrzne - opisywała dalej Chaw Su.