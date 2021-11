Jest o krok od zostania pierwszą w historii kraju kobietą na tym stanowisku

Szefową narodowego banku centralnego Meksyku może po raz pierwszy w historii zostać kobieta. Victoria Rodriguez Ceja została powołana na to stanowisko przez prezydenta Andresa Manuela Lopeza. Jej kandydaturę musi teraz zatwierdzić Senat.

Zanim jednak Victoria Rodriguez Ceja obejmie to stanowisko będzie musiał ją zatwierdzić Senat.

Nominacja była "niespodzianką dla rynków"

Agencja AP zwróciła uwagę, że bank centralny stoi przed poważnym wyzwaniem, bo wartość peso mocno spada. Krajowy instytut statystyczny podał, że w ostatnich tygodniach listopada inflacja plasuje się na poziomie ok. 7 procent.

Meksykańska grupa finansowa Banco Base przekazała w raporcie, że nominacja Rodriguez Ceja, obecnie pełniącej funkcję asystującej sekretarz do spraw finansów, była "niespodzianką dla rynków i wywołała niepewność co do polityki pieniężnej banku centralnego".