Złamał zakazy epidemiczne, na jaw wyszedł romans. Brytyjski minister zdrowia podał się do dymisji

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zrezygnował w sobotę ze stanowisk. Dzień wcześniej wyszło na jaw, że złamał restrykcje epidemiczne, obejmując i całując doradczynię ze swojego resortu, z którą według tabloidu "The Sun" ma romans.

W piątek dziennik "The Sun" opublikował zdjęcia 42-letniego Hancocka obejmującego się i całującego się w budynku ministerstwa z Giną Coladangelo , lobbystką, którą w zeszłym roku zatrudnił. Oboje Hancock i Coladangelo pozostają w związkach małżeńskich, a znają się z czasów studiów na Uniwersytecie Oksfordzki.

Zdjęcia zostały wykonane 6 maja, w czasie, gdy wciąż obowiązywał nakaz zachowywania dystansu w stosunku do osób spoza własnego gospodarstwa domowego lub tzw. bańki wsparcia. Nakaz ten zniesiony został 17 maja.

Minister podaje się do dymisji. "Chcę jeszcze raz przeprosić"

"Ostatnią rzeczą, której bym chciał, jest to, by moje życia prywatne odwracało uwagę od najważniejszej rzeczy, na jakiej jesteśmy skupieni, jaką jest wyprowadzenie nas z tego kryzysu. Chcę jeszcze raz przeprosić za złamanie wytycznych i przeprosić moją rodzinę i bliskich za wplątanie ich w to. Muszę także być z moimi dziećmi w tym czasie" - napisał Hancock.