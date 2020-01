"Maska spadła z twarzy człowieka, którym pan jest i był". Prokuratura żąda więzienia dla byłego księdza

Kary co najmniej ośmiu lat więzienia zażądała prokuratura wobec byłego księdza Bernarda Preynata. W procesie, który toczy się przed sądem w Lyonie, jest on oskarżony o czyny pedofilskie, w tym gwałt, w latach 1971-1991.

- Maska spadła z twarzy człowieka, którym pan jest i był - powiedziała do 74-letniego oskarżonego. Zarzuciła mu, że złamał życie swoim ofiarom - skautom w wieku od 7 do 15 lat - przy wykorzystaniu "milczenia rodziców i Kościoła". Preynat miał molestować seksualnie i gwałcić swoje ofiary. Do przestępstw miało dochodzić w latach 1971-1991.