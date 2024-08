Plan przeniesienia stolicy

Podobny do Monrowii problem ma identycznie położone Saint Louis, leżące na północnym krańcu Senegalu, między wybrzeżem atlantyckim a rzeką Senegal. Nacierające słone fale z jednej strony, a wody rzeki z drugiej strony zmusiły mieszkańców tego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miasta do zamknięcia szkół, meczetów i sklepów, a ich samych do opuszczenia domów.