"Widziałem kulę ognia. Balkony zostały zdmuchnięte z budynków. Szkło z wieżowców spadło na ulicę"

W libańskiej stolicy - Bejrucie - doszło we wtorek do potężnej eksplozji. Wysoka chmura dymu widoczna była poza granicami miasta - podaje Agencja Reutera, powołując się na świadków i lokalne media. Służby medyczne poinformowały o co najmniej dziesięciu ofiarach śmiertelnych. Szef Libańskiego Czerwonego Krzyża przekazał zaś, że setki osób, które odniosły obrażenia, zabrano do szpitali. Dodał, że wiele z nich pozostaje uwięzionych w zniszczonych domach. Miejscowe służby bezpieczeństwa potwierdziły, że do zdarzenia doszło w porcie, gdzie magazynowane były materiały łatwopalne.