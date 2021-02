Jak ma przebiegać lądowanie? Jakie są cele projektu? Ile to kosztuje? Najważniejsze informacje o misji na Marsa

Siedem minut grozy – tak inżynierowie NASA określają kluczowy manewr lądowania na Marsie łazika Perseverance. Jak będzie wyglądało lądowanie łazika Perseverance na powierzchni Czerwonej Planety, jeśli misja się powiedzie? Jakie są cele projektu Mars 2020? Ile to wszystko kosztuje? W czwartek o godzinie 20 tylko w TVN24 GO ruszy program specjalny, w którym pokażemy przebieg lądowania.

18 lutego 2021 to wyjątkowa data w kalendarzu kosmicznych misji NASA. Na powierzchni Marsa, a dokładnie w kraterze uderzeniowym Jezero, ma wylądować łazik Perseverance (z ang. "wytrwałość"). W czwartek od godz. 20.00 w TVN24 GO ruszy program specjalny, w którym na żywo pokażemy, jak na powierzchni Czerwonej Planety ląduje łazik Perseverance . Wspólnie z ekspertami wyjaśnimy, jak jest skonstruowany i jaki jest cel jego misji. Zastanowimy się też, kiedy na Marsie stopę postawi pierwszy człowiek.

Jak ma przebiegać lądowanie łazika Perseverance?

Cały proces potrwa kilkanaście minut. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozpocznie się o 21.38 czasu polskiego odłączeniem kapsuły lądowania (z łazikiem) od modułu przelotowego, który służył do podróży z Ziemi na orbitę wokół Marsa. 10 minut później zacznie się wejście w atmosferę (godz. 21.48, punkt zerowy dla podawanych dalej momentów czasu). Po około 80 sekundach tarcie od atmosfery rozgrzeje dolną część kapsuły do około 1300 stopni Celsjusza. Największe hamowanie będzie w okolicach 90 sekund od wejścia w atmosferę. Gdy minie 240 sekund, rozłoży się spadochron – stanie się to na wysokości 9-13 km i przy prędkości 420 m/s. Krótko potem odrzucona zostanie osłona cieplna.

Radar i inne systemy rozpoczną pracę po około 355 sekundach, na wysokości 4,2 km. Chwilę potem odłączy się osłona tylna ze spadochronem. Wówczas do akcji wkroczy specjalna platforma lądująca, nadal hamując i manewrując silnikami. Gdy platforma znajdzie się na wysokości 21,3 metra, wypuści w dół łazik i łagodnie osadzi go na gruncie marsjańskim, a następnie sama odleci. Dotknięcie gruntu przez Perseverance powinno nastąpić 410 sekund od momentu wejścia w atmosferę, czyli zgodnie z planem o godz. 21.55.

Cztery cele

Łazik Perseverance

Dron Ingenutiy

Mikrofony, kamery i inne instrumenty

Wśród siedmiu instrumentów naukowych pracujących na pokładzie łazika znalazły się też: spektrometr fluorescencyjny do zakresu rentgenowskiego, radar obrazujący obszar podpowierzchniowy, zestaw czujników do pomiarów meteorologicznych, urządzenie do eksperymentalnej produkcji tlenu, kamera do wykonywania zdjęć, analiz chemicznych i mineralogicznych z odległości, stereoskopowa kamera z możliwością przybliżania obrazu, spektrometr ultrafioletowy.