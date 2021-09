Rządowe brytyjskie biuro statystyczne: zaszczepieni przeciwko COVID-19 bardzo rzadko umierają na tę chorobę

Osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 umierają z powodu tej choroby znacznie rzadziej niezaszczepione - wynika z danych przedstawionych przez brytyjskie rządowe Biuro Statystyki Narodowej. Spośród ponad 51 tysięcy zgonów spowodowanych covidem w Anglii od stycznia do lipca bieżącego roku, tylko 256 dotyczyło przypadków, gdy minęło co najmniej 14 dni od przyjęcia drugiej dawki.

Według danych rządowego Biura Statystyki Narodowej (ONS), w Anglii od stycznia do lipca 2021 roku na COVID-19 zmarło ponad 51 tysięcy osób, wśród nich było jedynie 256 pacjentów zaszczepionych od co najmniej 14 dni dwiema dawkami preparatu chroniącego przed wirusem SARS-CoV-2. "Dane te wskazują na wysoką ochronę przed tym zakażeniem, uzyskaną dzięki szczepieniom" – stwierdza na swej stronie internetowej ONS. Oznacza to, że na ludzi zaszczepionych przypadło 0,5 procent zgonów z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

- To smutne, że dochodzi do zgonów u osób w pełni zaszczepionych – skomentowała Julie Stanborough z ONS w rozmowie z BBC News. Dodała jednak, że takie sytuacje należą do wyjątków. - Z naszych danych wynika, że ryzyko zgonu z powodu COVID-19 jest znacznie mniejsze wśród osób zaszczepionych w porównaniu do tych, którzy tego nie zrobili - zaznaczyła.