W Australii rozpoczęły się badania kliniczne potencjalnej szczepionki na koronawirusa. Ma też ruszyć jej produkcja

Korea Południowa: Władze zgłosiły we wtorek 19 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 16 infekcji lokalnych. Mimo nowych przypadków władze kontynuują stopniowe otwieranie szkół. Zgodnie z planem w środę do nauki wróci kolejne 2 mln uczniów – podała agencja Yonhap.



Łącznie w kraju wykryto już 11 225 infekcji koronawirusem. Zmarły kolejne dwie zakażone osoby, a ogólny bilans zgonów wzrósł do 269 – wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).



Służby medyczne analizują obecnie dwa przypadki dzieci, u których podejrzewa się tajemniczy zespół zapalny zbliżony do choroby Kawasakiego i potencjalnie związany z koronawirusem. Według KCDC u żadnego z dwojga dzieci nie wykryto jednak zakażenia tym patogenem – pisze Yonhap.



Wcześniej o przypadkach zespołu wieloukładowej reakcji zapalnej (PIMS) u dzieci informowały służby medyczne Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Włoch i Hiszpanii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bada możliwe powiązania tej choroby z COVID-19.