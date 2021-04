Ukraiński minister zdrowia: nie ma już możliwości zwiększenia liczby łóżek z podłączeniem do tlenu

Inne choroby nie poszły na wakacje i je też trzeba leczyć - powiedział Maksym Stepanow. Ukraiński minister zdrowia poinformował, że w ukraińskich szpitalach nie ma już możliwości zwiększenia liczby łóżek z podłączeniem do tlenu. Jest ich 67 tysięcy, a w kraju hospitalizowanych jest ponad 47 tysięcy pacjentów.

Na Ukrainie zajętych jest ponad 70 procent łóżek z podłączeniem do tlenu. Maksym Stepanow, minister zdrowia Ukrainy przekazał, że najbardziej napięta sytuacja jest w Kijowie, obwodzie chmielnickim, mikołajowskim i żytomierskim. Zaznaczył, że w kraju przygotowanych jest 67 tysięcy łóżek z podłączeniem do tlenu i "jest to punkt graniczny".