Program COVAX. Miliard szczepionek dla biedniejszych państw

Miliard dawek szczepionek przeciwko COVID-19 przekazano do tej pory w ramach programu dystrybucji COVAX pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - poinformował przedstawiciel organizacji zarządzających programem. Międzynarodowy program działa od lutego 2021 roku, jego celem jest dostarczanie szczepionek do krajów rozwijających się.

Jak zauważył Reuters, dostawy szczepionek do biedniejszych krajów przez długi czas były ograniczone z powodu gromadzenia zapasów preparatów przez państwa bogatsze. Dostawy w ramach programu istotnie wzrosły dopiero w ostatnim kwartale. W rezultacie miliard dawek dotarło do 144 państw na całym świecie - przekazał Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI).

Koronawirus na świecie. Program COVAX

Celem programu COVAX jest sprawiedliwa dystrybucja szczepionek na świecie i dostarczanie ich do krajów rozwijających się. COVAX jest współprowadzony przez WHO i GAVI. Międzynarodowy program rozpoczął działalność w lutym 2021 roku z budżetem 10 mld dolarów pochodzących z darowizn.

Według najnowszych danych WHO, 67 proc. populacji bogatszych państw to osoby w pełni zaszczepione, podczas gdy w krajach biedniejszych jest to pięć procent. To samo źródło informuje, że ponad 40 proc. ludzi na świecie wciąż nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19.