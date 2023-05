Prezydent Kolumbii przeprasza za nieprawdziwą informację o odnalezieniu dzieci poszukiwanych w Amazonii

W Kolumbii trwają poszukiwania czwórki dzieci, które zaginęły w amazońskiej dżungli po katastrofie samolotu, na pokładzie którego znajdowały się wraz z matką. W środę kolumbijski prezydent Gustavo Petro poinformował o odnalezieniu rodzeństwa, co okazało się nieprawdą. We wpisie na Twitterze polityk przeprosił i sprostował tę informację. Tymczasem do akcji poszukiwawczej włączona została grupa komandosów.

Prezydent przeprasza za nieprawdziwą informację

Wkrótce prezydent usunął wpis, zamieszczając sprostowanie nieprawdziwej wiadomości. Szef państwa wyjaśnił, że zbyt pochopnie obwieścił w środę na Twitterze sukces poszukiwań, gdyż otrzymał niesprawdzone informacje o rzekomym odnalezieniu czwórki rodzeństwa. "Przepraszam za to, co się stało. Siły zbrojne i członkowie rdzennych społeczności kontynuują niestrudzenie poszukiwania, by przekazać krajowi informację, na którą czeka" - dodał we wpisie.