Władze Kazachstanu podają liczbę ofiar wśród cywilów w Ałmaty

Ojciec nie usłyszał nakazu zatrzymania

Radio Swoboda informowało, że w obwodzie ałmackim z rąk sił bezpieczeństwa zginęła cała rodzina. Według doniesień, jakie otrzymali obrońcy praw człowieka, mąż, żona i ich piętnastoletnia córka zginęli wieczorem 8 stycznia w mieście Tałdykorgan, kiedy wracali do domu. Ojciec rodziny nie usłyszał nakazu zatrzymania, dlatego wojskowi otworzyli ogień.

Obrońcy praw człowieka mają także dowody o zastrzeleniu w Ałmaty 12-letniego chłopca, który wybrał się z matką do sklepu spożywczego, znajdującego się w pobliżu komisariatu policji. Kolejka stała na zewnątrz. Kiedy na ulicy padły strzały, jedna z kul trafiła chłopca w głowę. "Leżał na ziemi przez około 15 minut, ale nikt do niego nie mógł podejść. Później udało się go zabrać, ale już nie żył" - przekazało tę historię Radio Swoboda.