Izraelskie wojsko: wyeliminowaliśmy kilkudziesięciu członków Hamasu

Intensywne walki trwające od piątkowego wieczora do soboty rano toczyły się między innymi w Nusajrat, Chan Junus i Gazie, ostrzeliwanych przez izraelską armię zarówno z powietrza, jak też atakowanych przez oddziały czołgów.

Seria nalotów

W rozmowie telefonicznej z agencją AP mieszkaniec Nusajrat Mustafa Abu Wawee powiedział, że w domu jednego z jego krewnych zginęły dwie osoby. - Okupacja (izraelska) robi wszystko, aby zmusić ludzi do opuszczenia kraju. Chcą złamać naszego ducha i wolę, ale im się to nie uda. Jesteśmy tutaj, by zostać - stwierdził. AP zaznacza, że Mustafa, wraz z innymi osobami, przeszukiwał gruzy zbombardowanych budynków w poszukiwaniu zaginionych.