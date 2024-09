Śledzili go od miesięcy. Dlaczego zginął właśnie teraz?

Lider Hezbollahu Hasan Nasrallah był od miesięcy śledzony przez Izrael. Decyzja o ataku zapadła, bo zaistniała obawa, że zmieni miejsce pobytu - napisał w sobotę amerykański "The New York Times". Premier Izraela Benjamin Netanjahu nie chciał uprzedzić o uderzeniu USA, bo bał się, że będą chciały mu zapobiec - dodała izraelska stacja Kanał 12.

Izraelska armia poinformowała po ataku, że lotnictwo uderzyło w kwaterę główną Hezbollahu zbudowaną pod budynkami mieszkalnymi w dzielnicy Dahije. Kilka z nich się zawaliło. Według ministerstwa zdrowia zginęło co najmniej 11 osób, a 108 zostało rannych. Wraz z Nasrallahem zginęło kilku innych wyższych dowódców Hezbollahu, w tym Ali Karaki, który kierował działaniami grupy na południu Libanu.

Rząd Izraela dyskutował o ataku już od początku tygodnia, ale premier Benjamin Netanjahu podjął ostateczną decyzję tuż przed nalotem, gdy przebywał w Nowym Jorku - poinformował w sobotę izraelski Kanał 12. Premier autoryzował operację, po czym udał się do siedziby ONZ, by wygłosić przemówienie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego. Po uderzeniu na Bejrut skrócił swoją wizytę w USA i od razu wrócił do Izraela.