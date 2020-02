Przez półtora roku widziano go raz. Sztorm wyrzucił na brzeg statek widmo

"Zespół ratowniczy został skierowany dziś do statku znajdującego się u wybrzeży Ballycotton, w hrabstwie Cork. Nikogo nie było na pokładzie. Wcześniej, we wrześniu 2018 roku, USGC (amerykańska straż przybrzeżna – red.) uratowała 10 członków załogi. Statek od tamtego czasu dryfował, a dzisiaj dotarł do brzegu hrabstwa Cork" – poinformowała irlandzka straż przybrzeżna.

We wrześniu 2018 roku związku z nieokreślonymi problemami jednostka straciła zasilanie i przez 20 dni dryfowała – informowała amerykańska marynarka. Gdy członkom załogi pozostawało jedzenia już tylko na dwa dni, służby ratunkowe zrzuciły zapasy żywności, ale gdy w stronę statku zaczął nadciągać huragan, u wybrzeży Bermudów przeprowadzono akcję ratunkową i członków załogi przetransportowano do Portoryko.

Przeważnie uszkodzone lub tonące statki pozostają w posiadaniu właścicieli i to na ich barkach spoczywa rozwiązanie problemu – tłumaczy komisarz Generalnego Urzędu do spraw Latarni Morskich Robert McCabe. Tym razem jednak do takiej próby odzyskania najprawdopodobniej nie doszło. – Żeby statek dryfował przez 18 miesięcy to rzadki przypadek – dodał McCabe, zaznaczając, że "to, że został zauważony tylko raz od października 2018 roku, pokazuje, jak rozległym obszarem jest ocean".