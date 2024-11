Zmieniono oznaczenia lamp, bo kojarzyły się z masakrą

Władze oświadczyły, że wynika to z faktu, że zostały "odnowione". Jednak według portalu numery te zostały zmienione, bo nawiązywały do daty masakry na placu Tiananmen w Pekinie z 4 czerwca 1989 roku. Te dwie kombinacje cyfr, "8964" i "6489", są często używane w odniesieniu do daty krwawego stłumienia protestów. Chińska armia zabiła wówczas, według różnych szacunków, nawet tysiące zgromadzonych cywilów.