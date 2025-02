Stany Zjednoczone zwróciły się do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby w trybie natychmiastowym zamrozić amerykańskie środki przeznaczone do finansowania misji międzynarodowej na Haiti - poinformował we wtorek Stephane Dujarric, rzecznik ONZ. Misja ta ma na celu pomagać haitańskiej policji w walce z gangami, które kontrolują około 85 procent stolicy kraju.