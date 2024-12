Gruziński rzecznik praw obywatelskich Levan Ioseliani, który ostatnio zaprotestował przeciwko torturowaniu w więzieniu aresztowanych dysydentów, wezwał policję do niezwłocznej reakcji na przemoc i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Wezwał też władze do pociągnięcia sprawców przemocy do odpowiedzialności. Przemawiając w telewizji, Ioseliani powiedział, że nastroje w kraju osiągnęły "punkt wrzenia".