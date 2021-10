W Batumi zawalił się budynek mieszkalny. Spod gruzów wydobyto ciała pięciu osób, w tym dziecka

Ratownicy wyciągnęli ciała pięciu osób, wciąż nie odnaleźli dwójki dzieci

Mieszkańcy czuwają na miejscu tragedii

Katastrofa budowlana w Batumi w Gruzji

Część pięciopiętrowego budynku mieszkalnego w Batumi zawaliła się w piątek ok. południa czasu gruzińskiego (10 w Polsce), a przyczyna na razie nie jest znana. Niektórzy świadkowie twierdzili, że słyszeli eksplozję, co mogłoby wskazywać na wybuch gazu. Inna z wersji mówi o zapadnięciu się ściany nośnej w związku z nieprawidłowo przeprowadzonym remontem na parterze budynku, gdzie znajdują się między innymi kawiarnie, sklepy i salon piękności. Do Batumi przybyli m.in. minister spraw wewnętrznych i premier Gruzji Irakli Garibaszwili. Szef rządu zapewnił, że służby ratunkowe robią wszystko, by uratować osoby uwięzione pod gruzami.